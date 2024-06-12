На фронті сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень, зокрема на Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки.

Українські Сили оборони уразили 20 місць зосередження сил ворога лише за одну добу. Про це зазначено у зведенні Генштабу ЗСУ щодо ситуації з російським вторгненням.

"Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки противника", - мовиться у повідомленні.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 59 авіаційних ударів, зокрема, скинув 98 КАБів.

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Сьогодні ж відбулося 40 бойових зіткнень.

Так, тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована, зазначає Генштаб.

На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони.

"На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять - іще тривають", - йдеться у зведенні.

На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають.

"Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено", - інформує Генштаб.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 980 осіб. Як зранку повідомив Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року станом на сьогодні складають близько 521 830 осіб.

Також за минулу добу ворог втратив дев'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА ОТР, дві ракети, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БпЛА. Усього було запущено 30 засобів повітряного нападу. Нашими силами ППО збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракет Х-101/Х-555; 24 ударних БпЛА типу "Shahed". Не вдалося збити 1 балістичну ракета "Іскандер-М", яку випустили із ТОТ Криму.

Однією з основних цілей ракетної атаки ворога стала українська столиця. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

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