За нинішніх темпів Росія контролюватиме всю Україну приблизно через 118 років.

За підсумками минулого року РФ досягла повільного прогресу в Україні, захопивши лише невелику частину землі, натомість поклавши десятки тисяч солдатів і цілих п'ять механізованих дивізій. Такими темпами Росія зможе захопити всю Україну приблизно через 118 років.

Оглядач видання The Atlantic Грейм Вуд рекомендував пам'ятати цю цифру, коли президент США Дональд Трамп або віцепрезидент Джей Ді Венс знову заявлять, що Україна "не виграє" війну і що вона перебуває в "дуже поганому становищі". "Становище Росії також "погане" - і, можливо, більш болісне, тому що росіяни відчувають додаткову гіркоту, яка приходить з усвідомленням того, що в лютому 2022 року вони могли б просто залишитися вдома і не розпочинати війну. Обидві сторони програли, а це означає, що оголошення тільки однієї сторони такою, що програла, - це дивний вибір", - написало видання.

Аналітик Джордж Баррос з Інституту вивчення війни сказав, що для вимірювання останніх російських успіхів потрібно "розібрати штангенциркуль", тому що війна сповільнилася до такої міри, що обидві сторони захоплюють і втрачають лише кілька квадратних кілометрів порожньої землі за раз. "[Росія] не продирається через міську забудову. Це здебільшого безлюдні степи з жменькою сіл і всього двома оперативно значущими містами минулого року. Це все, що вони змогли захопити", - констатував він.

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А ось матеріальна вартість цієї території сумнівної цінності шокує. В одному з основних районів операції на Донбасі, сказав Баррос, Росія "втратила близько 500 танків і 1000 бронетранспортерів - приблизно дивізію на кожні 10 км руху". Він додав, що нещодавно було помічено, що росіяни використовують в'ючних мулів замість механізованої техніки.

"Росіяни спалюють свої запаси радянських часів", - сказав Баррос. При цьому, за його даними, Уралвагонзавод, російський танковий завод, і тульський завод боєприпасів, працюють без перерви з початку війни. Танки та інші ресурси можна побачити на супутникових знімках, а старі автопарки порожніють. "Якщо вони не отримають масовану ін'єкцію транспортних засобів від північнокорейців або китайців, росіяни, швидше за все, будуть на критичному рівні протягом наступних 12-18 місяців", - сказав Баррос.

Більшість ознак вказують на можливе виснаження у РФ і воно продовжиться, звісно, за умови, що Україна продовжить отримувати військову допомогу такими самими темпами, як до того, як Трамп припинив її цього тижня.

При цьому Баррос сказав, що здатність Росії набирати нових солдатів "повністю зруйнована". Російський диктатор Путін покладався на найманців і ув'язнених, у поєднанні зі щедрими бонусами для бідних росіян, які добровільно хочуть спробувати щастя проти українських роботів-убивць у степу.

Баррос описав делікатний соціальний контракт між Путіним і його громадянами: "Контракт такий: я не змушую вас іти воювати в Україну. Я плачу вам, щоб ви пішли воювати в Україну"".

Війна в Україні: новини

5 березня низка західних ЗМІ повідомила, що США зупинили надання розвідданих Україні. Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що Україна має власні супутники, а також може звертатися по допомогу до Європи, щоб перекрити частину розвідданих, які раніше Києву передавав Вашингтон.

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