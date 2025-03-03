За словами Андрющенка, такі дії неминуче спричинять гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

В Донецькій області окупаційна влада планує підірвати низку дамб, щоб тимчасово забезпечити водопостачання у захопленому Маріуполі. За словами керівника "Центру вивчення окупації" Петра Андрющенка, це "рішення" не розв’яже проблему з водою у місті, але неминуче призведе до радикальної зміни природного балансу, перетворивши території на пустелю.

"Російські окупанти продовжують екоцид на захоплених територіях, вдаючись до варварських рішень для тимчасового розв'язання проблеми водопостачання Маріуполя", - наголосив Андрющенко.

Зокрема, за його даними, планується підрив усіх дамб уздовж річки Малий Кальчик (Новоолексіївський басейн) з метою наповнення Старокримського водосховища, яке вже суттєво обміліло. За словами Андрющенка, це рішення є не лише неефективним, а й екологічно згубним, бо призведе до радикальної зміни природного балансу, перетворивши прилеглі території Малого Кальчику на пустелю. Як пояснює керівник центру, ця річка - не просто частина мікроклімату, а єдине джерело води для живлення рослин у цьому регіоні.

Відео дня

"Іншим аналогічним заходом окупантів є осушення або перекачування води з Павлопольського водосховища, що матиме схожі наслідки. Обидва рішення спрямовані на тимчасове розв'язання проблеми водопостачання Маріуполя, однак їхня ефективність украй обмежена: перший захід забезпечить воду максимум на тиждень, другий - до місяця", - пояснив Андрющенко.

За його словами, такі дії не лише не усунуть дефіцит води в місті, а й неминуче спричинять гуманітарну катастрофу в Маріуполі та незворотні екологічні зміни в регіоні. Андрющенко підкреслив:

"З огляду на масштаб і характер впливу, ці плани можна класифікувати як продовження політики екоциду".

Він оприлюднив відео та фото, на яких, за його словами, наслідки поточного стану екоциду. Зокрема, обміліле Старокримське водосховище, де можна побачити ржу, ерозію та обміління.

Він пояснює, що складно оцінити по сьогоднішнім фото стан водосховища та ступінь обміління. Тому фахівці центру зробили візуальне порівняння - весни 2021 року та зима 2025 року, щоб показати масштаби катастрофи.

Екологічна ситуація в Донецькій області

Як писав УНІАН, наприкінці 2024 року фахівці повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області склалася катастрофічна ситуація з водопостачанням через обміління Старокримського водосховища. Йшлося, що рівень води у водосховищі стрімко знижується. Обміління водосховища поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024-го набрало критичної швидкості. Проблема в тому, що Старокримське водосховище є резервним та не передбачене для сталого водозабезпечення Маріуполя, але з початком окупації стало основним.

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