Президент зауважив, що членство в НАТО було б найкращою гарантією, що Путін знову не нападе на Україну.

Найкращими гарантіями безпеки для України залишається членство в НАТО. Втім, запрошення в Альянс Київ ні від кого не очікує, заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у Брюсселі у середу, 18 грудня, передає NV.

"Гарантії у нас є санкційні, фінансові, щодо пакетів по зброї... Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін не прийде знову. Найкраще - це сильна армія, найбільша в Європі. Обмежити силу нашої армії ми не маємо права. Але сильні гарантії - це Альянс. Сильна економіка. Поки війна у нас є великий дефіцит в бюджеті, 40-42 млрд грн", - заявив президент.

На уточнююче питання про те, від кого Україна чекає запрошення в НАТО, якщо в оточенні обраного президента США Дональда Трампа та в чинній адміністрації Білого дому налаштовані проти цього кроку зараз, Зеленський відповів, що Україна бореться за це право.

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"Ми ні від кого не очікуємо, ми боремось за це право. Кожне таке рішення дуже складна частина історії нашої держави. Тому ми не можемо ні від кого очікувати, ми можемо робити максимум, щоб це вийшло у нас", - відповів президент.

Вступ України в НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте назвав першочергові пріоритети для України, які передують членству в НАТО. Він заявив, що треба обговорити, якою саме буде траєкторія у наступні місяці і чи буде мати значення питання членства в будь-яких переговорах, які відбудуться в майбутньому.

У Плані перемоги, представленому президентом України Володимиром Зеленським, запрошення України до НАТО визначено першим пунктом. Це, на думку президента, має посилити майбутню переговорну позицію України.

Зеленський переконаний, що запрошення до НАТО має бути для всієї України у міжнародно визнаних кодонах станом на 1991 рік. За словами Зеленського, Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території.

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