Глава держави висловив упевненність у тому, що Україна може забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну й терор на українську землю.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що наразі задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими окупантами законів і звичаїв ведення війни. Про це глава держави сказав під час виступу з нагоди дня працівників і працівниць прокуратури України.

Глава держави наголосив, що роботою працівників прокуратури є юридичний фундамент захищеності прав і свобод громадян України, інтересів держави та суспільства. Він зазначив, що і в мирний час, і в час війни такий фундамент має бути максимально міцним, щоб Україна могла, спираючись на факти, розповідати правду про російську агресію й численні злочини окупанта.

"Якість роботи українських прокурорів, слідчих, детективів, експертів-криміналістів і всіх, хто залучений і допомагає, це, зрештою, – невідворотність покарання для Росії за все, що було нею скоєне проти України та українців", – відзначив Зеленський.

За його словами, на сьогодні задокументовано понад 110 тис. порушень російськими окупантами законів і звичаїв війни.

"Зібрати належну доказову базу всіх тих звірств, які скоюють росіяни на нашій землі, – це дуже відповідальна й історично вагома робота", – додав Зеленський.

Крім того, як відзначив президент, надзвичайно важливі результати досягнуті у співпраці органів прокуратури України з Міжнародним кримінальним судом: після відкриття в Києві Офісу МКС українські фахівці мають змогу в щоденному форматі працювати разом з експертами Міжнародного кримінального суду.

"Дуже важливо, що органи прокуратури України оперативно працюють щодо всіх актів терору, обстрілів і знущань, які Росія здійснила й далі здійснює в різних українських регіонах", – сказав глава держави.

Також, за його словами, оперативно встановлюються відповідальні за злочинні накази в російській армії, у політичному середовищі; розслідуються злочини депортації та викрадення українських дітей російськими окупантами.

Президент відзначив спільну роботу органів прокуратури України й правоохоронних органів щодо підсанкційних осіб, зокрема російських.

"Україна може захистити й захистить свою незалежність. І так само я не сумніваюся, що Україна може забезпечити справедливу відповідальність для всіх тих, хто приніс війну й терор на нашу землю. Наша держава обов’язково забезпечить відповідні процеси на всіх рівнях, зокрема завдяки вашій роботі", – наголосив він.

Разом з тим, Зеленський вручив працівникам прокуратури ордени "За заслуги" III ступеня, орден княгині Ольги III ступеня, медалі "За працю і звитягу" та присвоїв почесні звання "Заслужений юрист України".

Як повідомляв УНІАН, 3 липня в Гаазі відкрили Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) - унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст, для сприяння національним розслідуванням злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.

За словами генпрокурора України Андрія Костіна, саме цей центр буде відповідальний за збір даних, які будуть основою для офіційного звинувачення злочинців.

Завдяки центру незалежні прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в одному місці, швидко та ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення. На постійній основі там працюватимуть 20 прокурорів.

Зазначалося, що початок роботи ICPA є першим кроком до притягнення російського керівництва до відповідальності, а також чітким сигналом, що відповідний міжнародний трибунал з переслідування російського керівництва буде створений.

За словами судді Народного суду в Гаазі Стівена Репа, для створення трибуналу над Путіним необхідно успішне голосування в Генеральній Асамблеї ООН - за рішення повинні проголосувати не тільки представники країн ЄС, а й інших 90 держав.

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