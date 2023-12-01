Україна не повинна дозволити людям забути про війну тут.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний тим, що війна між Ізраїлем та ХАМАСом може змістити увагу світу з України та вплинути на подальшу допомогу нашій країні від союзників.

"Ми вже бачимо наслідки зміщення уваги міжнародної спільноти через трагедію на Близькому Сході. Лише сліпі цього не бачать", - сказав він в інтерв'ю AP News.

За словами президента, українці розуміють, "що ми також маємо боротися за увагу до повномасштабної війни".

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"Ми не повинні дозволити людям забути про війну тут", - пояснив український лідер.

Зокрема, така зміна фокуса може призвести до скорочення економічної та військової допомоги Україні. Намагаючись розвіяти ці побоювання американські та європейські посадовці продовжують відвідувати Київ після терактів в Ізраїлі 7 жовтня.

"Розумієте, увага дорівнює допомозі. Немає уваги - немає допомоги. Ми боремося за кожен шматочок уваги. Без уваги може виникнути слабкість в американському Конгресі," - підсумував президент.

Бойові дії у Газі - вплив на війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія використовує війну на Близькому Сході в спробі відвернути увагу від війни з Україною, заявив постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан.

У жовтні Defense Express писав, що Україна та Ізраїль конкурують за 155-мм снаряди.

Днями ЗМІ писали, що обіцяні Україні гроші від продажу "Челсі" пропонували віддати Ізраїлю.

Зеленський розповідав, які три перемоги Україна має здобути на тлі відвернення увагу у зв'язку з війною Ізраїля й терористичного угрупування ХАМАС.

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