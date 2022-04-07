Вони не знають, куди ховати дівчат-підлітків від російських окупантів.

СБУ оприлюднила чергове перехоплення - цього разу це телефонна розмова між бойовиком так званої "ДНР", чий підрозділ в даний час заходиться на Херсонщині, та його родичкою, яка проживає в селі Тарасівка Запорізької області.

У відомстві зазначили, що під впливом російської пропаганди жінка мала інше уявлення про "асвабадітєлєй", але реальні вчинки окупантів її шокували.

"Серьожа, їдь сюда і подивися, що тут робиться! Я х*рньою не страдаю! Я тобі завжди вірила! Вірила, як ти мені об’ясняв за бандерівців… я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти?", - крізь сльози запитала жінка у свого небожа.

У розмові з бойовиком вона сказала, що не знає, як вберегти своїх 14-ти та 10-тирічних онучок від глуму "визволителів". "Ми їм ковбаси, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги, – ридає жінка. – …Шо мені робити? Вони ходять по селу, питають, де молоді дівчата та пропонують за них солярку".

У свою чергу бойовик порадив родичці таке: "Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл подальше, куда-то в город".

Як повідомляв УНІАН, 20 березня було оприлюднено одне з перехоплень, у якому російський окупант телефоном скаржився, що їх обмануло керівництво, додому зараз їх не повертатимуть. Натомість путінську армію змушують воювати й надалі проти України, кидаючи в саме "пекло".

Вас також можуть зацікавити новини: