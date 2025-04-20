Військовий підкреслив, що на даний час на деяких ділянках фронту може стало трохи тихіше, але на деяких - нічого не змінилося.

Повне припинення вогню на фронті в Україні неможливо запровадити через високу динаміку бойових дій.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр).

"Не смішіть з цим "великоднім перемирʼям". Навіть не можу уявити, яким чином повне припинення вогню можна впровадити з тією динамікою бойових дій, що сьогодні є на фронті", - зауважив він.

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Жорін зазначив, що в цих умовах будь-яке перемирʼя надзвичайно важко організувати та забезпечити на тактичному рівні. "Поки не бачив жодного адекватного механізму", - констатував він.

Військовий підкреслив, що на даний час на лінії бойового зіткнення на деяких ділянках може стало трохи тихіше, але на деяких - абсолютно нічого не змінилося.

Великоднє перемир'я

Учора кремлівський диктатор Путін оголосив, що його окупаційна армія припинить вогонь в Україні на 30 годин.

В Україні та Європі скептично оцінили ініціативу Путіна.

Сьогодні вдень український президент Володимир Зеленський повідомив, що з 10 ранку РФ почала нарощувати обстріли і застосування дронів. За його даними, найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на двох напрямках.

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