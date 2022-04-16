За словами президента, довіри до переговірників щодо міста більше немає.

Врятувати Маріуполь дозволять оперативні поставки потужного озброєння і дієві переговори. А військові, які захищають місто, — це гроза для ворогів.

Такі заяви зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Українська правда". Він розповів про ситуацію в Маріуполі, зв'язки з військовими в облозі і кроки, які дозволять врятувати місто.

"Ситуація дуже складна. Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Тим не менше хлопці захищаються. І однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до перемовників щодо Маріуполя, якщо чесно, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори. Хотіли забрати поранених, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась", — повідомив Зеленський.

Президент також розповів, що влада постійно підтримує зв'язок з українськими бійцями, які займають позиції на заводі "Азовсталь". Розмови йдуть "на різних рівнях". За словами Зеленського," азовці "— це герої, і вони вільні робити "певні кроки". Що саме тут малося на увазі, президент не уточнив.

"Вони [захисники Маріуполя] знають, що виконують найпотужнішу місію на сьогоднішній день. Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів. Кілька кіл блокування Маріуполя є", — продовжив Зеленський.

Врятувати Маріуполь, на думку президента, можуть швидкі поставки озброєння і дієві переговори. Режим припинення вогню дуже потрібен, щоб забрати поранених, але це залежить від бажання Росії.

"Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там. І ви це прекрасно знаєте. І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ (трагедія 2014 року під назвою "іловайський котел" — УНІАН)", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні "Азов" і 36 ОБрМП з'єднали свої сили у Маріуполі. Вони провели ризиковану і небезпечну операцію, яка увінчалася успіхом.

Війна Російської Федерації проти України

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