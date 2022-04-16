В районі Порт-Сіті з'явився сталий інтернет / фото ua.depositphotos.com

В одному з районів Маріуполя з'явився сталий мобільний інтернет.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у своєму Telegram-каналі.

"Маріуполь. В районі Порт-Сіті з'явився сталий мобільний інтернет. Дозволяє робити відеодзвінки", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Маріуполі

Як повідомляв УНІАН, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив інформацію про початок посиленої "зачистки" чоловіків в Маріуполі. Їх збирають та вивозять до підконтрольного окупантами села Безіменне Донецької області, де раніше утримували "евакуйованих" з Маріуполя.

У фільтраційних таборах та пунктах російських окупантів 100% маріупольських чоловіків після допитів, перевірки гаджетів та огляду тіла розділяють з іншими та проводять окремі допити, включно з імітацією розстрілу.

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Окрім того, за інформацією міської влади, російські окупанти влаштовують в Маріуполі "ГУЛАГ" з трудовою повинністю. Жителі можуть отримати їжу, якщо відбудуть трудову повинність на розборі завалів.

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