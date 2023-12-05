Зокрема, українські ракетники знищили майже десяток артилерійських засобів російських окупантів.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Зокрема, в наслідок ударів знищено два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) противника. Крім того, підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Зокрема, було знищено два зенітно-ракетні комплекси та сім артилерійських засобів російських окупантів.

Війна в Україні: новини

Окупанти продовжують тиснути на Сили оборони України майже на всіх напрямках фронту, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, найбільше атак російські загарбники провели на двох напрямках – Мар’їнському та Авдіївському.

Відео дня

Зокрема, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку, стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: