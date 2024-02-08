За думою OSINT-дослідника, відомого як H I Sutton, реактивний БПЛА виробили в Україні.

Вчора російські пабліки виклали фотографії уламків реактивного дрону невідомого типу, який нібито належить Україні. Експерти звернули увагу на "нетипову якість" виробу, що навело їх на думку про західне походження безпілотника.

На думку дослідника H I Sutton це не так. Дрон дійсно нагадує британські БПЛА Banshee та Jackdaw, однак якщо придивитися більш уважно, можна побачити відмінні риси. "Тому, ймовірно, це повністю українська розробка", - говорить H I Sutton.

Експерт вважає, що дрон-"камікадзе" має довжину 3 м, а розмах крила становить 2,5 м. Крила здаються знімними: це потрібно для транспортування та зберігання БПЛА.

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На основі наявних даних дослідник створив зображення безпілотника. Як можна побачити, бойова частина знаходиться попереду, а за нею йде паливний бак. Реактивний двигун JetCat P400-PRO встановлений у хвостовій частині фюзеляжу.

H I Sutton вважає, що БПЛА може знаходитися на озброєнні України вже деякий час, однак побачити його уламки вдалося тільки зараз.

Україна створить аналог "Ланцету"

Вже скоро Україна отримає нові БПЛА різних типів: один з них буде концептуально схожий на російський "Ланцет". Передбачається, що його дальність буде становити 40 км. На фронті дрон можуть почати масово використовувати протягом двох місяців.

Питання розробки нових моделей дронів особливо актуальне у зв'язку з тим, що якість українських БПЛА, що зараз використовують, дуже часто виявляється вкрай низькою. Окрім того гостро стає питання їх уніфікації.

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