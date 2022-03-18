Українські військові продовжують трощити техніку ворога.

Збройні Сили України завдали потужного удару російським загарбникам. Українські захисники з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади показали, як знешкодили техніку ворога.

Своїми успіхами 128-й окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада поділилася в Facebook.

"За наші зруйновані будинки та інфраструктуру, за жінок і дітей, за побратимів – по орках вогонь", – підписали відео військові.

На ньому помітно, як техніка РФ стоїть десь посеред поля, а потім удар – і вона знешкоджена.

Раніше військові з 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади розповіли, що запускатимуть ворогові снаряди з інструкцією "як правильно здатися в полон". У ній чітко описано, кому слід здатися, як саме це потрібно робити, які гарантії для військовополонених, а також про те, як можна вийти з полону.

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