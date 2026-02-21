Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу, де РФ випускає 'Іскандери' і 'Кинджали'

Також було уражено Нафтогірський газопереробний завод у Самарській області та кілька об'єктів на тимчасово окупованій території.

Сили оборони завдали прицільного удару крилатими ракетами "Фламінго" по підприємству воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" в Удмуртії.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Ураження заводу

Зазначається, що у ніч на 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

"Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ)", - відзначається у повідомленні.

В удару на території об’єкту зафіксовано пожежу, але остаточні результати атаки ще уточнюються.

Як додали у Генштабі, "Воткинський завод" виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Ураження ГПЗ

Також, за попередньою інформацією, підрозділами Сил оборони уражено Нафтогірський газопереробний завод у Самарській області, що задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Як зазначають у Генштабі, на території підприємства зафіксовано пожежу. Масштаби уточнюються.

Ураження позицій росіян на тимчасово окупованих територіях

За даними Генштабу, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника (місто Донецьк) та майстерню з виробництва й обслуговування БпЛА (в районі населеного пункту Нова Каракуба).

Разом з тим у місті Пологи Запорізької області Сили оборони завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються.

Удари по території РФ

Раніше в російських соцмережах поширювалися повідомлення про ураження цехів №22 і №36 АТ "Воткінський завод". Це ідприємство виробляє ракети "Іскандер-М", "Тополь-М" і "Орєшнік".

Відстань від Воткінська до кордону з Україною – близько 1400 км.

