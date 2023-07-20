На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Як йдеться у звіті Генштабу, на Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Дворічна, Западне, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів но низці населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки. Ворог завдав авіаудару біля Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські військові відбили атаки російських військ в районі Невельського. Противник завдав ракетного та авіаційного ударів в районі міста Авдіївка. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, попри ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Війна в Україні: новини

З початку літа ЗСУ почали проводити контрнаступ. Нашим військовим вже вдалося звільнити від окупантів чимало української землі. За даними Інституту вивчення війни, біля міста Бахмут Донецької області продовжується контрнаступ ЗСУ на південному та північному флангах.

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