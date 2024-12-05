Окупанти просунулись ще у дев'яти точках на фронті.

Українські сили оборони витіснили окупантів з селища Новий Комар у Волноваському районі Донецької області. Водночас ворог на інших напрямках ворог має просування, повідомляють аналітики порталу DeepState.

Зокрема, російські війська окупували село Благодатне у Бахмутському районі Донецької області.

"Ворог також просунувся у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Часовому Яру, Новопустинці, Єлизаветівці, біля Пушкіного, Зорі та Шевченка", - зазначають аналітики.

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Ситуація на фронті

4 грудня стало відомо, що військовослужбовці 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджіхана витіснили російські загарбницькі сили з селища Новий Комар, внаслідок боїв загинуло багато російських окупантів.

Раніше в Силах оборони півдня повідомили, що окупаційні війська РФ хочуть закріпитися в острівній зоні на Херсонському напрямку. Також росіяни перекидають підрозділи на Кінбурнську косу.

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