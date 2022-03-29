Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" освоїли ремонт захопленої у російських окупантів важкої військової техніки.

Про це повідомила на брифінгу речниця концерну Наталія Сад.

"Підприємства "Укроборонпрому" освоїли ремонт російської трофейної техніки. Йдеться, зокрема, про системи реактивного залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса", - сказала вона.

Також вона додала, що підприємства концерну на 100% виконують графік виробництва військової техніки, погоджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним

"Щодня "Укроборонпром" передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки та якої саме, однак виробництво, модернізація та її ремонт здійснюються цілодобово", - сказала вона.

За її словами, з перших днів війни концерн здійснює перенесення своїх підприємств на безпечну територію. Це стосується і документообігу – завдяки компанії Microsoft документообіг розміщений та ведеться у хмарному сховищі поза межами України. Також оборонні підприємства отримали першу партію супутникового інтернету Starlink.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що над Ізюмом українські військові знищили безпілотник та літак Су-34 окупантів.

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