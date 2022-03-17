Кожного дня українські воїни перемагають окупантів у боях на різних напрямках. Сьогодні вже встигла відзначитися 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, яка змусила путінських терористів рятуватися втечею і захопила дві одиниці техніки. А тепер про чергову локальну перемогу повідомило командування Сил спеціальних операцій України. Бійці ССО перемогли ворогів в бою і отримали цінний трофей.
"Черговий трофей вояків ССО України — російська РЛС "Фара". Ця портативна радіолокаційна станція призначена для розвідки місцевості, виявлення людей і техніки, наведення і коригування вогню по виявленим цілям. Але усі ці характеристики ніяк не завадили нашим воякам підібратися до ворога впритул і поповнити і без того чималий список трофеїв", — сказано на офіційній сторінці Командування Сил Спеціальних Операцій України на Facebook.
"Щодо колишніх власників захопленого комплексу, то вони також поповнили статистику зі збільшення кількості добрив для українського чорнозему", — продовжило командування ССО.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.