Російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, але ведуть розвідку.

Зенітні ракетні війська знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів та чотири крилаті ракети і один БпЛА.

Про це повідомляє у Facebook служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

В повідомленні зазначається, що російські окупанти зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, але натомість нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

В повідомленні зазначається, що один БпЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами, а також зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.

Зазначається, що авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів, а також дій ударної авіації по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченню військ рашистів.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 23 березня, Збройні сили України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів. Йдеться про 7 літаках, один вертоліт, один БПЛА (ОТР) і дві крилаті ракети.

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