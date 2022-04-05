РФ хоче відправити на війну в Україну викладачів військових училищ / фото УНІАН, Арсен Петров

У Російській Федерації проводиться прихована мобілізація. Ворог також намагається залучити до війни викладачів військових училищ.

Ця інформація надійшла зі свіжого зведення від прес-центру Генштабу Збройних сил України. Дані були опубліковані на офіційній сторінці на Facebook.

Прихована мобілізація проводиться у Західному військовому окрузі з метою укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат у боях проти українських захисників. Командування ЗС РФ також намагається поповнити особовий склад армії за рахунок представників військових навчальних закладів.

У Читинському суворовському військовому училищі МВС РФ було проведено письмове опитування серед викладачів щодо готовності взяти участь у так званій "спецоперації" в Україні. Значна частина вчителів відмовилася від "виконання завдань" — вони готові до звільнення зі служби.

Генштаб ЗСУ також підкреслив, що ворог і далі планує встановити контроль над усією територією Луганської та Донецької областей. У регіоні не припиняються обстріли: у Рубіжному через бомбардування була пошкоджена цистерна з азотною кислотою. А в Таврійському і Південнобузькому операційних районах ворог намагається поліпшити становище своїх підрозділів.

Війна з Росією: ситуації на всіх напрямках

На Сіверському напрямку йде вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки Збройних сил Російської Федерації з території Республіки Білорусь. Водночас виявлено переміщення окремих підрозділів Збройних сил Республіки Білорусь у напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, залучених до посилення охорони державного кордону Білорусі.

На Слобожанському напрямку йде блокада противником окремого району Харківської області. У населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнських жителів і незаконне їх затримання.

У місті Ізюм росіяни займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних сил України. З цією метою проводяться обстріли населеного пункту і створюється вид "документування".

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії продовжує штурм міста Маріуполя.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.

У місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров'я змушують підписувати так звані "контракти" з Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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