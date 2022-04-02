За словами Арестовича, основними напрямками військових дій за минулий день були Київська область.

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що запеклі бої все ще очікуються на сході України, в районі Маріуполя і на півдні країни.

Він також попередив, що військові дії в цих регіонах "будуть непростими", повідомляє CNN.

"Думаю, ми повернемо Маріуполь, схід України і південь. Але там буде нелегко", - зазначив Арестович.

Арестович повідомив, що основними напрямками військових дій за минулий день були Київська область, де українські війська відбили з-під контролю Росії понад 30 населених пунктів.

"Ми вилучаємо багато техніки, яка порожня, без палива, і передаємо її Збройним силам України", - сказав він. "Тобто наступ йде добре".

Арестович заявив: "У тих районах, які звільнені від ворога, які не становлять безпосередньої загрози, а тим більше в містах Центральної і Західної України або на Сході і в центрі України, де немає безпосередньої загрози, відновлення економіки має вирішальне значення для відновлення нормального суспільного і політичного життя, навіть психологічного життя".

Нагадаємо, раніше Арестович пояснив, чому Росії важливо контролювати. Він зазначив, що за підрахунками української сторони взяття міста мало відбутися раніше.

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