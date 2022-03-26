Ціна даних про одного окупанта не перевищує $400.

Українські волонтери купують у кадирівців інформацію про пересування російських солдатів на території України.

Відповідну інформацію отримав народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Нардеп написав у своєму Telegram-каналі, що два або три дні тому під Києвом була розбита ворожа група розвідників. Українські солдати вбили вісьмох противників — всі були уродженцями європейської частини РФ.

Як повідомили Гончаренко з передової, координати переміщення російських солдатів передали наші волонтери. Маршрут повністю збігся. Волонтери не приховують, що купують дані про пересування ворогів у кадирівців. Це робиться через посередників в Мережі. Ціна за інформацію про одного окупанта — менше $400, кошти переводяться в біткоїнах.

Опублікувати інформацію про угоди дозволили співрозмовники Гончаренка. За словами нардепа, кадирівці не перестануть продавати російських солдатів, адже це їхня сутність.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову одного з посіпак Кадирова. З бесіди стало ясно, що в армії РФ кадирівці виконують роль загороджувальних загонів і відправляють назад солдатів, які тікають.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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