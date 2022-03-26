Українські волонтери купують у кадирівців інформацію про пересування російських солдатів на території України.
Відповідну інформацію отримав народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Нардеп написав у своєму Telegram-каналі, що два або три дні тому під Києвом була розбита ворожа група розвідників. Українські солдати вбили вісьмох противників — всі були уродженцями європейської частини РФ.
Як повідомили Гончаренко з передової, координати переміщення російських солдатів передали наші волонтери. Маршрут повністю збігся. Волонтери не приховують, що купують дані про пересування ворогів у кадирівців. Це робиться через посередників в Мережі. Ціна за інформацію про одного окупанта — менше $400, кошти переводяться в біткоїнах.
Опублікувати інформацію про угоди дозволили співрозмовники Гончаренка. За словами нардепа, кадирівці не перестануть продавати російських солдатів, адже це їхня сутність.
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову одного з посіпак Кадирова. З бесіди стало ясно, що в армії РФ кадирівці виконують роль загороджувальних загонів і відправляють назад солдатів, які тікають.
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