Чеченець похвалив українську артилерію, але вкотре розвінчав міфи про "грізну" армію Кадирова.

Чеченець розповів дружині, для чого Росія відправила в Україну "кадирівців". За його словами, у цих підрозділів є спеціальне завдання, але стосується воно здебільшого росіян, які втікають з поля бою.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

Окупант зазначив, що у дружини немає приводів для хвилювання, адже він не перебуває у гущі подій. Завдання "кадирівців" не полягає у тому, щоб воювати з українцями.

"Наше завдання - гнати назад (у бій - УНІАН) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Не турбуйся, не дуже марудна робота. Але смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Так і чути, що "там убили, то тут вбили", - сказав найманець.

Він також розповів, що ЗСУ нещодавно ліквідували командира російського спецназу. Найманець наголосив, що працює артилерія, у якої "ці снаряди не закінчуються".

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