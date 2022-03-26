Радник голови ОП зазначив, що в лавах ЗСУ б'ється чимало людей, які сповідують іслам.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович закликав не плутати чеченців з "кадирівцями" і не ображати мусульман.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

"Хочу поговорити з вами сьогодні щодо погроз зашивати "кадирівців" у свинячі шкури, знущально кричати "Аллаху акбар", вмочати патрони в сало, напоїти горілкою і так далі. Ви цим ображаєте всіх мусульман світу, по-перше, дуже багато країн і держав яких допомагають нам. По-друге, ви ображаєте своїх бойових товаришів - мусульман України і мусульман з інших країн світу, які беруть участь з вами в бойових рядах, разом борються з росіянами, зокрема й чеченців. Тому давайте розрізняти чеченців і "кадирівців" і давайте не ображати мусульман за їх релігійними ознаками і речам, які для них вкрай важливі", - зазначив Арестович.

Він додав, що з "кадирівцями" потрібно битися на полі бою, а також навів чеченське прислів'я: "Чоловік це не той, хто вміє воювати, а той, хто точно знає, хто його ворог".

"У ворога є конкретні ознаки. Не плутайте мусульман і "кадирівців". Це дуже різні речі. Не ображайте братів по зброї. Не ображайте тих, хто допомагає нам", - попросив радник голови ОП.

Раніше УНІАН писав про перехоплену СБУ телефонну розмову "кадирівця" зі своєю дружиною, де той розповів, для чого Росія відправила їх в Україну. За його словами, у підрозділів є спеціальне завдання.

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