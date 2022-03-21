Раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах та вулицях.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
За його словами, окупанти "ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей".
Він звертається до українських міст та хоробрих жителів цих міст. "До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона" - наголосив Зеленський.
Він наголосив, що в Херсоні у вільних людей стріляли раби пропаганди, яка "підміняє їхню свідомість", які звикли пакувати в автозаки всіх, "навіть бабусю з чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – "мир".
"Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави" - наголосив президент України. При цьому додав, що на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга.
"І те ж саме чекає білих від переляку російських військових, яких сьогодні прогнали в Енергодарі. Мирні українці прогнали голими руками" - наголосив Зеленський.
Він зазначає, що чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, Мелітополі й Каховці, всюди, де окупанти захоплюють наших людей. "Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам’ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі. І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає" - зазначає Зеленський
Президент наголосив, що Київ мужньо й велично стоїть над Дніпром і Харків, якого окупанти бʼють, а він ніяк не підкоряється, Чернігів, який з часів Орди не знав такого звірства, яке переживає тепер від російських військових.
"Маріуполь! Працьовите й чесне місто! Маріуполь. Яке окупанти просто знищують. Руйнують у попіл. Але яке переживе їх усіх. Нікчемних рабів, які не вміють піклуватися про власну країну. Про власних людей. А ще й ідуть у чужу" - наголосив Зеленський
Зеленський згадав всі міста, де люди героїчно борються з окупантами.
Нагадаємо, раніше Зеленський висловився щодо ультиматумів Кремля на адресу України.