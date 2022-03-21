На вільному півдні України сонце не світить випадковим "туристам" на танках

Раби, яких прислала Росія, ніколи не бачили стільки вільних людей на площах та вулицях.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, окупанти "ніколи не бачили тисяч людей, які не мають страху перед ними, перед рабами зі зброєю в руках. Раби сприймають волю як дикість, як небезпеку. У них переляк. Переляк, який пропагандисти вміють перекувати на ненависть. А далі – постріли в мирних вільних людей".

Він звертається до українських міст та хоробрих жителів цих міст. "До вільного півдня України, де сонце світить тільки бажаним гостям, а не випадковим "туристам" на танках. До Бердянська, Каховки, Енергодара, до Мелітополя і, звісно, Херсона" - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що в Херсоні у вільних людей стріляли раби пропаганди, яка "підміняє їхню свідомість", які звикли пакувати в автозаки всіх, "навіть бабусю з чистим білим плакатом. І навіть дівчину з аркушем А4, на якому написано лише одне слово – "мир".

"Херсоне, тримайся! Ми не забудемо ніколи ці кадри. Кадри з вашого міста. На вашій площі й вулицях ми були всі з вами разом. 40 мільйонів українців нашої держави" - наголосив президент України. При цьому додав, що на кожного окупанта, який стріляв у мирних херсонців просто за синьо-жовтий колір, чекає чорна смуга.

"І те ж саме чекає білих від переляку російських військових, яких сьогодні прогнали в Енергодарі. Мирні українці прогнали голими руками" - наголосив Зеленський.

Він зазначає, що чорна смуга буде в окупантів у Бердянську, Мелітополі й Каховці, всюди, де окупанти захоплюють наших людей. "Тих, як вони думають, хто організовує спротив. Але у нас – не Росія. Запам’ятайте. І спротив тут не треба організовувати. Спротив для українців – це властивість душі. І я дуже хочу, щоб у вас, всі наші українці на півдні, ніколи не промайнула навіть на мить думка, ніби Україна про вас не памʼятає" - зазначає Зеленський

Президент наголосив, що Київ мужньо й велично стоїть над Дніпром і Харків, якого окупанти бʼють, а він ніяк не підкоряється, Чернігів, який з часів Орди не знав такого звірства, яке переживає тепер від російських військових.

"Маріуполь! Працьовите й чесне місто! Маріуполь. Яке окупанти просто знищують. Руйнують у попіл. Але яке переживе їх усіх. Нікчемних рабів, які не вміють піклуватися про власну країну. Про власних людей. А ще й ідуть у чужу" - наголосив Зеленський

Зеленський згадав всі міста, де люди героїчно борються з окупантами.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловився щодо ультиматумів Кремля на адресу України.

Вас також можуть зацікавити новини: