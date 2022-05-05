Очільник уряду виділив чотири основних аспекти.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав умови, завдяки яким Україна переможе у війні проти Росії.

Про це він заявив під час міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка відбувається у Варшаві.

"Для перемоги нам потрібно чотири речі: зброя, санкції, фінансування та європейські перспективи. Зброя – щоб захищати Україну та Європу від агресора. Санкції – щоб припинити фінансування війни. Фінансування – щоб підтримати наших людей та нашу економіку. Та євроінтеграція, бо це цивілізаційний вибір українців", - сказав він.

Також він додав, що Україна після перемоги планує не тільки відновити те, що було знищено російськими окупантами, алей побудувати нову європейську країну.

"Ми плануємо робити це саме зараз. І саме зараз ми хочемо бути членом Євросоюзу. Нам потрібне визнання у європейській сім’ї зараз, саме тому ми захищаємо нашу і вашу свободу. Ми розуміємо, що наші цілі є амбіційними і ми віримо, що весь світ допоможе нам", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск платформи для збору коштів в усьому світі на підтримку України u24.gov.ua.

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