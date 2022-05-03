На цій платформі громадянин будь-якої держави зможе зробити внесок і допомогти Україні у боротьбі за свободу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск платформи для збору коштів в усьому світі на підтримку України u24.gov.ua.

Про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

"Це платформа для збору коштів на підтримку України в межах глобального проекту United24, який ініціював президент Володимир Зеленський. Кожна людина у світі може зробити пожертву і допомогти Україні боротися за нашу свободу. Ми хочемо об'єднати світ навколо підтримки нашої держави, простих людей, благодійні фонди, міжнародні компанії, лідерів думок в усьому світі", - сказав прем’єр.

За його словами, створити таку платформу також необхідно, аби продемонструвати максимальну прозорість і відкритість використання зібраних коштів.

"Національний банк щодня звітуватиме про збір коштів. Всі міністерства будуть представляти громадськості свої звіти про те, на що саме були спрямовані кошти. Компанія Deloitte в Україні, яка є частиною міжнародної мережі Deloitte, перевірятиме звітність міністерств і гарантуватиме прозорість роботи платформи", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти, зібрані на платформі, планують спрямувати на три цілі. Перша: оборона та розмінування, друга: гуманітарна та медична допомога, а також допомога дітям, третя: відбудова України, відновлення об'єктів критичної інфраструктури, доріг, шкіл, лікарень, відновлення зв'язку, водопостачання тощо.

Також, за словами голови уряду, майбутній план відновлення України матиме два рівні - регіональний та параметричний.

"Регіональний - це коли країни-партнери або міста-побратими, або корпорації допомагають у відновленні конкретного українського міста або регіону. Наприклад, Данія погодилася допомагати із відновленням Миколаєва, італійське Бергамо - із відновленням Бучі. Параметричний підхід - це програма Національної ради з відновлення, яка напрацьовує параметри відбудови та трансформації кожного сектору економіки. Це нові підходи і політики, сучасні та європейські. Мета - не просто відбудувати зруйноване, а побудувати сучасну, європейську, цивілізовану, розвинуту державу", - сказав він.

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