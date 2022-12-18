Супротивник на Запорізькому напрямку відновлює залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти намагаються відновити втрачене положення на Лиманському напрямку, а також наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Вороги на Запорізькому напрямку відновлюють залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, про йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 неділі, 18 грудня.

"На інших напрямках ворог веде оборону, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України", - повідомляє Генштаб.

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Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, а також здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ. Від цього постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

В повідомленні сказано, що на Запорізькому та Херсонському напрямках від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та місто Херсон. "Є постраждалі серед мирних жителів", - зазначають в Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків та усього спектру артилерії 15 населених пунктів.

"На Слобожанському напрямку ворог утримує у прикордонних районах Бєлгородської області угруповання військ, здійснив танкові, мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Дворічна та Новомлинськ Харківської області", повідомляє Генштаб.

Окупанти обстріляли низку населених пунктів Луганської та Донецької областей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські загарбники завдали удару по центру Херсона, внаслідок чого постраждало троє людей.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що люди отримали осколкові поранення, а один з постраждалих у важкому стані.

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Варто зазначити, що вороги вже тривалий час намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донбасі, йдуть жорстокі бої за Бахмут.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що на Бахмутському напрямку упродовж дня наші воїни "виводять із ладу, мабуть, батальйон (від 400 до 800 осіб)".

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