Верховна Рада проголосувала за відповідні поправки.

Представники української влади та військового командування неодноразово просили людей не знімати позиції та пересування ЗСУ. Ці матеріали здатні допомогти ворогові і завдати непоправної шкоди. Випадки, коли російські окупанти обирали цілі на основі публічних фото або відео, вже фіксувалися. Наприклад, три дні тому СБУ затримала блогера, через якого ворог обстріляв торговий центр у Києві. А тепер за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Поширення інформації про переміщення боєприпасів і зйомка дислокації ЗСУ будуть каратися позбавленням волі.

Як повідомив нардеп Олексій Гончаренко, сьогодні Верховна Рада проголосувала за доповнення КК Статтею 114-2: Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння і бойових припасів в Україну в умовах військового або надзвичайного стану. Вона включає три пункти.

1. Поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні, у тому числі про її переміщення територією України, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом чи Міноборони, або в офіційних джерелах відповідних відомств країн-партнерів, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, — карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

2. Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших військових формувань, з можливістю їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ в умовах військового або надзвичайного стану, — карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

3. Дії, передбачені ч.1 і 2 статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України або незаконному збройному формуванню, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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