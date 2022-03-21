Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога, встановить слідство.

Служба безпеки України затримала тіктокера, після публікації якого окупанти обстріляли торговельний центр у Києві.

Як повідомляє прес-служба СБУ, тіктокер днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували українські захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

"Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога - встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів", - йдеться в повідомленні.

У СБУ закликали громадян передавати до відомства дані про дислокацію ворога через чат-бот "stop_russian_war_bot" та партнерський додаток "Bachu.info", який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.

Удар по торговому центру в Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 березня, російські війська завдали удару в Подільському районі Києва. Загорівся ТРЦ Retroville.

Зранку 21 березня було відомо про 8 загиблих.

Загалом у Києві внаслідок обстрілів окупантів загинули вже 65 містян, майже 300 отримали поранення.

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