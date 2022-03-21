Служба безпеки України затримала тіктокера, після публікації якого окупанти обстріляли торговельний центр у Києві.
Як повідомляє прес-служба СБУ, тіктокер днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого перебували українські захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.
"Свідомо чи несвідомо цей чоловік попрацював корегувальником для ворога - встановить слідство. Ми ж звертаємось до усіх громадян: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів", - йдеться в повідомленні.
У СБУ закликали громадян передавати до відомства дані про дислокацію ворога через чат-бот "stop_russian_war_bot" та партнерський додаток "Bachu.info", який передає дані, навіть якщо у вас тимчасово немає інтернету.
Удар по торговому центру в Києві: що відомо
Як повідомляв УНІАН, у неділю, 20 березня, російські війська завдали удару в Подільському районі Києва. Загорівся ТРЦ Retroville.
Зранку 21 березня було відомо про 8 загиблих.
Загалом у Києві внаслідок обстрілів окупантів загинули вже 65 містян, майже 300 отримали поранення.