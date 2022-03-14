Підбита техніка окупантів / фото REUTERS
З початку широкомасштабного вторгнення Росії, українськими військами знищено понад 12 000 чоловік особового складу противника.
За інформацією прес-служби Міністерства оборони України з 24.02 по 13.03 ворожим військам орієнтовно завдано такі втрати:
- особового складу – понад 12 000 осіб
- танків ‒ 389
- бойових броньованих машин ‒ 1249
- артилерійських систем – 150
- РСЗВ – 64
- засобів ППО – 34
- літаків – 77
- гелікоптерів – 90
- автомобільної техніки – 617
- кораблі /катери – 3,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу підрозділи Збройних сил України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських окупаційних військ.