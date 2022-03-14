Підбита техніка окупантів / фото REUTERS

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, українськими військами знищено понад 12 000 чоловік особового складу противника. 

За інформацією прес-служби Міністерства оборони України з 24.02 по 13.03 ворожим військам орієнтовно завдано такі втрати: 

  • особового складу – понад 12 000 осіб
  • танків ‒ 389
  • бойових броньованих машин  ‒ 1249
  • артилерійських систем – 150
  • РСЗВ – 64
  • засобів ППО – 34
  • літаків – 77
  • гелікоптерів – 90
  • автомобільної техніки – 617
  • кораблі /катери – 3,
  • цистерн з ПММ – 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу підрозділи Збройних сил України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських окупаційних військ.

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