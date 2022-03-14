ЗСУ продовжують нищити окупантів.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії, українськими військами знищено понад 12 000 чоловік особового складу противника.

За інформацією прес-служби Міністерства оборони України з 24.02 по 13.03 ворожим військам орієнтовно завдано такі втрати:

особового складу – понад 12 000 осіб

танків ‒ 389

бойових броньованих машин ‒ 1249

артилерійських систем – 150

РСЗВ – 64

засобів ППО – 34

літаків – 77

гелікоптерів – 90

автомобільної техніки – 617

кораблі /катери – 3,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу підрозділи Збройних сил України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських окупаційних військ.

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