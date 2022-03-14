Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висунення не мали, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Підрозділи Збройних сил України завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в зведенні щодо російського вторгнення станом на 6:00 14 березня.

У Генштабі повідомили, що на 19 добу героїчного протистояння українського народу окупантам стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

"Збройними силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України", - зазначено у повідомленні.

Також учора угрупованням Повітряних сил Збройних сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

"Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах", - повідомили у Генштабі.

Крім того, знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Морально-психологічний стан супротивника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування. За наявною інформацією, на території РФ, у місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають на відправлення у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС РФ, що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

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