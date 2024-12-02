'Росія ставиться до них добре': Зеленський назвав головну загрозу від військ КНДР

Втім, для російського правителя сили Пхеньяна - це "гарматне м'ясо", впевнений український президент.

Близько 12 000 північнокорейських солдатів дислоковані в Курську область РФ. Сили Пхеньяна вчаться війни у реальності і привезуть ці навички додому.

Про це в інтерв’ю Kyodo News заявив президент України Володимир Зеленський. Він не відповів, скільки північнокорейських військових було вбито або поранено в боях проти українських сил, додавши, що Києву необхідно "мати докази", перш ніж оприлюднити точну кількість втрат.

Він передбачив, що багато північнокорейських солдатів будуть відправлені на передову війну в майбутньому, і "беззаперечно", що правитель Росії Володимир Путін використовуватиме їх "як гарматне м’ясо", щоб зменшити втрати армії своєї країни.

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Намагаючись залучити десятки тисяч додаткових північнокорейських солдатів, Зеленський сказав, що Росія добре ставиться до відправлених військ.

Що може мати більше значення в довгостроковій перспективі, сказав він, так це те, що північнокорейські солдати будуть навчені російськими військовими в реальних умовах війни, оскільки вони прагнуть отримати знання про сучасну війну, наприклад, як використовувати безпілотники та інші новітні технології.

Він попередив, що це матиме величезний вплив на Азію та інші країни, якщо вони привезуть таке ноу-хау до Північної Кореї.

Війська КНДР на війні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі Російська Федерація тримає на території Курськой області понад 11 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

За даними ГУР, у бойові підрозділи російської армії перейшли 2 тисячі північнокорейських військових. Вони долучились до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали.

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