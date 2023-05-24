Посол України в Японії зазначив, що вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні.

Японія передала Україні 100 автомобілів та 30 тисяч харчових пайків для потреб ЗСУ. Як повідомляє посол України в Японії Сергій Корсунський у Facebook, церемонія передачі відбулася сьогодні у Міністерстві оборони Японії.

Він також опублікував фото документу, в якому зазначені три типи транспортних засобів, які передає Японія. Це зокрема транспортний автомобіль, легковий автомобіль високої прохідності та вантажний автомобіль.

Посол України зазначив, що перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки.

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"Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде", - наголосив він.

Японія та війна в Україні

Японія підтримує Україну у війні з Росією. Зокрема, направила 500 мільйонів доларів у фонд підтримки України, а також візьме на лікування українських солдатів.

Поряд з цим Японія застосовує санкції проти Росії. Зокрема, планує заморозити активи близько 100 осіб, причетних до ухилення росіянами від санкцій або їх обходу. Також будуть вжиті заходи щодо заборони експорту, вони стосуватимуться 80 військових організацій.

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