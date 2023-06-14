Кримчан просять зробити свій внесок у визволення півострова від окупантів.

Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до жителів Криму з проханням повідомляти про дії окупантів на півострові. В першу чергу розвідку цікавлять місця базування військової техніки.

У розвідувальному відомстві відзначили, що щодня отримують від українців у Криму важливу інформацію про окупантів.

"Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!" - йдеться в заяві.

Так, українська розвідка просить кримчан повідомляти про:

місця дислокації військ та адресах проживання керівного складу;

склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів;

місця розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;

точки дислокації засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби;

місця розташування штабів і пунктів управління окупаційними військами;

точки дислокації установок ППО.

Ситуація в Криму - останні новини

За даними партизанського руху "Атеш", колаборанти і росіяни, які "понаїхали", почали виїжджати з північних районів Криму. Зокрема така негласна евакуація спостерігається в Армянську і Джанкої.

Тим часом окупанти посилили тиск на місцеве населення в Криму і почали активно шукати українських підпільників. Також окупанти посилили заходи безпеки на пунктах в'їзду на Керченський міст. Загарбники більш ретельно перевіряють особисті документи, транспорт і документи на нього. Доходить навіть до перевірки історії браузера і підписок в Telegram і Viber у громадян.

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