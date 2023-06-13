Представник Головного управління розвідки пояснив, що мінування і можливий підрив заводу може бути продовженням геноцидної стратегії деіндустріалізації України, а також підготовкою до втечі з окупованого півострову.

У ГУР підтвердили можливе мінування російськими окупантами хімзаводу "Кримський титан" і назвали ймовірні сценарії.

"Джерела підтверджують інформацію про мінування хімзаводу "Кримський титан". Сценарії можуть бути різні: насамперед, це демонстративний шантаж, виведення з ладу підприємства на випадок втечі російських окупантів. І, власне, знищення наших виробничих потужностей є складовою "декомунізації" нашої країни у розумінні Путіна", - повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.

Він наголосив, що Путін не приховує, що деіндустріалізація України і геноцидна практика є складовою цієї війни.

Можливий теракт у Криму

Як повідомляв УНІАН, У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росіяни готуються до підриву на заводі "Кримський титан" у місті Армянськ, що на півострові Крим.

На думку експерта, голови Українського Центру безпеки і співробітництва Сергія Кузіна, такі наміри свідчать про слабкість окупантів. Таким чином загарбники погрожують терактом, на випадок заходу Збройних сил України на північ Криму.

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