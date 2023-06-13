У ГУР підтвердили можливе мінування російськими окупантами хімзаводу "Кримський титан" і назвали ймовірні сценарії.
"Джерела підтверджують інформацію про мінування хімзаводу "Кримський титан". Сценарії можуть бути різні: насамперед, це демонстративний шантаж, виведення з ладу підприємства на випадок втечі російських окупантів. І, власне, знищення наших виробничих потужностей є складовою "декомунізації" нашої країни у розумінні Путіна", - повідомив в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.
Він наголосив, що Путін не приховує, що деіндустріалізація України і геноцидна практика є складовою цієї війни.
Можливий теракт у Криму
Як повідомляв УНІАН, У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що росіяни готуються до підриву на заводі "Кримський титан" у місті Армянськ, що на півострові Крим.
На думку експерта, голови Українського Центру безпеки і співробітництва Сергія Кузіна, такі наміри свідчать про слабкість окупантів. Таким чином загарбники погрожують терактом, на випадок заходу Збройних сил України на північ Криму.