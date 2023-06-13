Вони стривожилися через просування ЗСУ на півдні України.

Частина російської "адміністрації" Армянська поїхала з півночі тимчасово окупованого Криму вглиб півострова.

Як повідомляє Telegram-канал партизанів "Атеш", водночас росіяни, які понаїхали після 2014 року, виїжджають із цих районів Криму, "до себе на болота".

"Особливо це помітно в Армянську та Джанкої", - розповідають партизани.

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За їхніми словами, окупанти явно стривожилися рухом ЗСУ на півдні України та готуються до оборони, зокрема, шукають диверсантів.

Так, "правоохоронні органи" загарбників посилюють контррозвідувальну діяльність на півострові - значно частіше стали перевіряти документи та машини. Особливо це стосується Джанкою та Армянська.

Звільнення Криму - що повідомлялося

Очільник ГУР Кирило Буданов стверджував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року, але цього так і не сталося. На його думку, проросійський контингент покине Крим відразу ж після заходу ЗСУ на територію півострова.

Представник розвідки Андрій Юсов пояснив, що відбуваються корективи планів ЗСУ, але "Україна безумовно поверне Крим".

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що український контрнаступ включає плани з деокупації Криму.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що Крим можна звільнити від російської окупації без сухопутної операції.

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