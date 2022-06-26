Мета - підірвати контроль Росії та, можливо, підготуватися до скоординованих операцій із українськими силами.

Військове керівництво України, ймовірно, прагне встановити централізоване координування дії українських партизанів на захоплених росіянами територіях.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, українське військове керівництво хоче координувати партизанів задля підіриву контролю Росії та скоординованих операцій із українськими силами.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко сказав, що українські партизани лише чекають слушного моменту, аби приєднатися до боротьби з ворогом.

Партизанський рух в Україні

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов, в окупованих містах Запорізької області набирає обертів партизанський рух. За його словами, окупанти не почуваються в безпеці та агресивніше поводяться з мирними мешканцями.

Згодом партизани запропонували 10 тис. доларів за голову основного колаборанта Мелітополя.

Більш активно діють херсонські партизани. Нещодавно там підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена "Нової Русі" і партійця забороненої політсили "Партії Шарія" Дмитра Савлученка.

Раніше стало відомо про підрив нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова в Херсонській області.

22 червня на міні спрямованої дії підірвався транспорт призначеного російськими військами "голови військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.

Як зазначали напередодні експерти з Інституту вивчення війни, українські партизани не дають російським окупантам закріпитися на захоплених територіях.

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