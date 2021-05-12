Це перший візит після посилення присутності російських військ біля кордонів України.

Військові аташе Швеції, Данії і Норвегії відвідали українських гвардійців в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у прес-службі угруповання Нацгвардії ОС.

Читайте такожУ Міноборони очікують на загострення ситуації на кордоні з РФ у будь-який момент

"На базі 15-го Слов’янського полку (в/ч 3035 - УНІАН) іноземну делегацію ознайомили з особливостями функцій Національної гвардії в районі проведення операції Об’єднаних сил та представили зразки військової техніки та озброєння, якими комплектуються підрозділи НГУ", - йдеться у повідомленні. Також делегація відвідала один із блокпостів і ознайомилася з порядком переміщення через нього.

До складу делегації увійшли аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеції в Україні капітан 2-го рангу Бьорн Вільберн, аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данії в Україні капітан 2-го рангу Фелікс Еббестад і аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегії в Україні підполковник Бойє Ліллеруд.

«Ми з іншими представниками скандинавських аташе хотіли відвідати і поспілкуватися з представниками українських залучених оборонних військових структур і з ОБСЄ. Це не перший наш візит на цю лінію. Але це вперше після того, як Росія посилила присутність своїх військ біля українських кордонів. Наша мета тут – з’ясувати, як це вплинуло на перебіг операції Об’єднаних сил і, загалом, на українські формування системи безпеки та оборони», - прокоментував Ліллеруд.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька