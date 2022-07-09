У Чорному морі РФ залишила один підводний ракетоносій, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

У Чорному морі російські окупанти серйозно скоротили угрупування своїх кораблів, тепер Україні загрожує удвічі менше крилатих ракет типу "Калібр", ніж раніше.

Окупанти скоротили корабельне угрупування через шторм, після цього у супротивника в морі напоготові залишилося 20 "Калібрів", повідомило у Facebook оперативне командування "Південь" Збройних сил України.

"…На варті залишились два надводних та один підводний ракетоносій і три ВДК (великих десантних кораблі - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ повідомили, що в Одеській області до узбережжя Чорного моря та у Дністровський лиман через негоду принесло дві морські міни. Міни знищила підривна команда Військово-морських сил української армії.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі знаходилися чотири надводних, два підводних ворожих ракетоносії та три ВДК, і українській державі загрожували 40 ракет "Калібр".

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці й атакувала українську території з різного озброєння, зокрема, супротивник обстрілював Одесу з корабельної артилерії.

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