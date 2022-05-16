Україна та Словаччина ще не підписали угоду про закупівлю цієї техніки.

Українські військові вже проходять навчання на словацьких самохідних артилерійських установках Zuzana 2.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь в інтерв'ю для Aktuality.

"Я можу підтвердити – і ви перші, кому я це підтвердив, – що навчання українців на цій техніці вже триває, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес", – сказав Надь.

Зауважимо, що Україна та Словаччина ще не підписали угоду про закупівлю цієї техніки.

"Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці", – наголосив Надь.

За словами міністра, щонайменше вісім одиниць САУ буде передано для ЗСУ.

"Зараз українці мають дуже інтенсивний інтерес, особливо до наземних технологій. Системи протиповітряної оборони та протитанкові керовані ракети. Це три сфери, на яких зараз зосереджена міжнародна допомога", - додав Надь.

Раніше стало відомо, що українську військову техніку ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині. Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.

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