В акваторії Чорного моря фіксують понад два десятки "Калібрів".

ЗСУ попереджають населення про надзвичайно високий рівень ракетної загрози - у Чорному морі перебувають вже чотири ракетоносії.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до 7 одиниць. Зокрема, шляхом збільшення присутності ракетоносіїв.

"Наразі на бойовому чергуванні перебуває два надводних та два підводних ракетоносії. До малого ракетного катера додався фрегат. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 22 одиниць. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий!", - наголошують у Силах оборони

Людей просять бути уважними до сигналів повітряної тривоги, реагувати на неї оперативно.

За даними військових, вчора, 26 січня, у Чорному морі на чергуванні перебувало чотири кораблі ворожого флоту, серед яких – два підводних ракетоносії та малий ракетний катер. Спорядження сумарне було 16 ракет типу "Калібр". В Азовському морі був один російський корабель.

Росія вдарила по Україні дронами за хитрою тактикою

У ніч на 25 січня російські окупанти двома хвилями атакували південні регіони України дронами типу Shahed-131/136, і під основний удар потрапила Одеса, шість осіб отримали поранення.

За даними Сил оборони, агресор застосовував вже випробувані тактичні хитрощі - заходив з акваторії Чорного моря на низьких висотах, вдавався до складних маневрувань.

Збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир, одна людина отримала опіки та госпіталізована.

Ще один уражений дрон пробив дах двоповерхової житлової будівлі у Приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА, поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Вибухова хвиля завдала багато пошкоджень скління навколишніх будинків, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль, ще декілька побито. Чотири людини отримали поранення, жінку деблокували з-під завалів.

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