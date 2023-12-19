Фолкер Тюрк заявив, що моніторинг підтвердив "серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і військові злочини".

В ООН визнали, що солдати армії Російської Федерації вчинили військові злочини під час повномасштабного вторгнення в Україну. Верховний комісар з прав людини Фолкер Тюрк заявив, що Москва не вжила заходів для захисту цивільного населення.

За словами Тюрка, Росія "значно не змогла захистити цивільних осіб і є ознаки того, що російські сили скоїли військові злочини в Україні".

"Російська Федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб та цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - цитує представника ООН видання The Guardian.

Відео дня

Він вказав, що моніторинг продемонстрував "грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права і військові злочини, перш за все, з боку військових РФ".

Військові злочини Росії в Україні - останні новини

Російські військові увійшли до Бучі вранці 27 лютого 2022 року. Того ж дня міський голова Анатолій Федорук повідомив про перших загиблих мирних жителів. 31 березня 2022 року ЗСУ звільнили місто від російської окупації.

Після деокупації Київської області стали відомі жахливі злочини російських військових проти мирних українців - насильство, тортури, вбивства. Багатьох загиблих окупанти намагалися спалити.

Пізніше стало відомо, що така ситуація в кожному ураїнському населеному пункті, де перебували російські окупанти.

Вас також можуть зацікавити новини: