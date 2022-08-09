За словами експерта, якби в України була достатня кількість зброї, то питання закінчення війни було б вирішене уже давно.

Закінчення війни в Україні до кінця року залежатиме тільки від кількості зброї, яку західні партнери нададуть військовим ЗСУ.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав військовий експерт Олег Жданов.

Він висловив думку, що якщо в Україні буде недостатньо зброї, то війна може затягнутись.

"Питання у тому, хто керує цією війною. Ми розуміємо, що не ми. Якби у нас була зброя, ми б уже давно вирішили це питання. А оскільки зброю нам надають наші партнери, то головним режисером цієї війни вони і є. Якщо зброя буде надана своєчасно, то ми можемо закінчити головну фазу гарячої війни до кінця року. Якщо зброя надходитиме повільно - то війна може продовжитись на наступний рік", - пояснив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Жданов заявив, що на самому початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Москві з упевненістю почали заявляти, що знищили українську ППО. Але час показав, що це далеко не так. Жданов зазначив, що РФ частину цілей все-таки вразила, українська система ППО зазнала втрат, менше 30%. Тому Україна швидко змогла почати збивати російські літаки.

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