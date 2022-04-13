У Росії в СІЗО катують українського священика і майже 150 військовослужбовців, взятих у полон.
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Facebook.
"Громадянин України, настоятель одеського Свято-Троїцького собору Василь Вирозуб незаконно утримується у СІЗО № 2 Бєлгородського району м. Старий Оскол (РФ)", - заявила вона.
Вона уточнила, що священника Православної церкви України помістили до карцеру, де його піддають тортурам та звинувачують у шпигунстві.
За даними омбудсмена, російські військові взяли в полон священника разом з іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна "Сапфір".
"Крім отця Василя Вирозуба в слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців, які так само піддаються катуванню з боку представників адміністрації СІЗО", - наголошує Денісова.
Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України.