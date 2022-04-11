Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно.

Російські окупанти захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA і вивезли їх у невідомому напрямку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Hа території Маріупольського морського торговельного порту військовими Російської Федерації були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії та дружина капітана судна, яка в той час перебувала на борту. За попередніми даними, їх було вивезені у напрямку тимчасово окупованого Донецька", - заявила омбудсмен.

Вона додала: "18 осіб є громадянами України, 1 - громадянин Єгипту. Зв'язку із екіпажем та дружиною капітана немає. Перед захопленням моряків російські війська обстрілювали судно".

Денісова розповіла, що суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту.

Такими діями, наголосила омбудсмен, Росія порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу N4 до Конвенції.

"Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні", - закликала Уповноважений.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти у Маріуполі б’ють по цивільних суднах, які стоять у місцевому порту, і намагаються взяти моряків у заручники.

"Декілька днів окупанти обстрілювали цивільні іноземні кораблі, а потім закликали екіпажі, серед яких багато іноземних громадян, зокрема Туреччини та Болгарії, евакуюватися – вийти до російських бойовиків з наявним на кораблях провіантом", - зазначила омбудсмен.

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