Через активні бойові дії та окупацію міста російськими військами там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку.

Окуповане росіянами місто Ізюм у Харківській області перебуває на межі виживання.

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

За підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі знаходиться близько 15 тисяч цивільних осіб.

Через активні бойові дії та окупацію міста російськими військами там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв'язку. Медичні заклади не працюють, ліків немає, заявляє Денісова.

"Люди голодують, адже доставити їм харчові продукти поки неможливо, і евакуювати їх з міста теж", - пише омбудсмен.

Вона підкреслила, що поводження рашистів із мирним населенням є воєнним злочином і підпадає під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Дії росіян також грубо порушують норми Женевської конвенції про захист цивільного населення.

Денісова зазначає, що зараз Ізюм повністю окупований і став для армії РФ логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область.

Омбудсмен закликала Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для відкриття безпечного гуманітарного коридору для евакуації цивільного населення з міста Ізюма.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що найгарячішою точкою бойових дій на Харківщині залишається місто Ізюм. За даними чиновника, росіяни атакують мирне населення.

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