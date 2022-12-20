Для його супроводу з аеродрому в Барановичах було піднято винищувач.

Президент Росії Володимир Путін летить із Білорусі, куди прибув для зустрічі з Олександром Лукашенком 19 грудня 2022 року. Це був його перший візит до країни з 2019 року.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", о 00:59 (23:59 за Києвом – ред.) з Національного аеропорту "Мінськ" вилетів літак Іл-96-300ПУ з реєстраційним номером RA-96022. Для його супроводу з аеродрому в Барановичах був піднятий винищувач.

"А вся справа в тому, що за нашими даними, саме на цьому борту з Білорусі летить Путін. Примітно, що до цього він близько двох годин провів разом з Лукашенком в резиденції "Озерний", що в Острошицькому містечку під Мінськом. І так, Лукашенко поїхав проводжати його в аеропорт, прямо до літака", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що російські міністри Шойгу і Лавров вже полетіли в РФ. Глава Міноборони РФ вилетів з Національного аеропорту "Мінськ" о 22:29 (21:29 за Києвом – ред.), а Лавров вилетів звідти ж о 23:27 (22:27 за Києвом – ред.) на іншому літаку.

Візит Путіна до Білорусі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що під час візиту до Мінська російський диктатор Володимир Путін тиснув на Олександра Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну проти України. Він зазначив, що ні у Лукашенка, ні у білоруського народу немає великого бажання вступати у війну проти України.

В Інституті вивчення війни заявили, що зустріч Путіна з Лукашенком, ймовірно, є частиною зусиль противника, спрямованих на створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагався зірвати візит Путіна до Мінська. У нього заявили, що Лукашенко нібито хворий на грип, але Путін не повірив.

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