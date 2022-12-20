Вашингтон залишатиметься в контакті з Україною у питаннях щодо ролі Білорусі у російській агресії.

Сполучені Штати Америки уважно стежитимуть за співпрацею Москви і Мінська та тим, чи піде Білорусь на додаткову допомогу Росії у її війні проти України.

Як зазначив під час брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс, якщо Білорусь піде на додаткові кроки в питанні війни в Україні, проти Мінська можуть запровадити нові санкції.

"Якщо США побачать такі передумови, то відповідатимуть належним чином шляхом введення додаткових санкцій", – наголосив Прайс.

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За словами речника Держдепу, США також залишатимуться в контакті з Україною у питаннях щодо ролі Білорусі у російській загарбницькій війні.

Крім того, Прайс прокоментував слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія не "поглинатиме якусь державу".

"Верхом іронії є той факт, що ця фраза прозвучала з вуст керівника країни, який зараз намагається насильно поглинути іншого свого мирного сусіда", – зауважив він.

Війна в Україні: загроза з Білорусі

17 грудня 2022 року представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив, що на сьогодні Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України. Росія використовує цю країну як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як базу для постачання озброєнь, зокрема важких.

18 ПАЗів російської армії помітили в Гомельській області Білорусі 16 грудня. Це перша поява такої великої колони медичного спецтранспорту в Гомельській області з часу розгрому російських військ навесні 2022 року.

Крім того, під час свого візиту до Білорусі 19 грудня президент РФ Володимир Путін міг намагатися вмовити Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, Путін вимагає втручання Білорусі у війну з Україною, проте ні Лукашенко, ні громадяни його країни цього не хочуть.

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