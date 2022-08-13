Один з методів — напитися, зістрибнути з танка і зламати руку.

Російські окупанти деморалізовані і все частіше шукають спосіб забратися з війни додому. Для цього вони придумують найрізноманітніші хитрощі. Противники готові прикидатися психічно нездоровими, ламати руки і навіть стріляти один в одного.

Добірку "лайфхаків" окупантів зібрала Служба безпеки України зі свіжих перехоплень розмов.

В одній з бесід мати розповіла синові "афганський" рецепт діда: "Іди в медпункт, говори, що мене сильно болить голова, тисне там на вуха, мені здається, що зі мною хтось розмовляє... коротше, щоб ти, типу, включав васю".

Жінка стверджує, що зараз виїхати з війни важко. Окупантів не відпускають під приводом необхідності "захищати Батьківщину".

У другій розмові товариш вирішив дати пораду солдату: "Нажрись і з танка пізд*нись. Головне, щоб шию не зламав. Стрибай, як щучкою в воду".

Однак найбільшою "оригінальністю" відзначилися рашисти елітної "червонознаменної" 39-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Вони прямо на марші відстрілювали один одному м'які частини тіла. При цьому окупанти намагалися мінімізувати шкоду для здоров'я.

Нагадаємо, це не перші випадки, коли вороги шукають спосіб втекти з війни. Ще в кінці травня в ГУР повідомляли, що в Харківській області рашисти шукали українські патрони з метою вчинити "самостріл".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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